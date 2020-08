Wer Gewissheit will, braucht Geduld und oft eine Portion Hartnäckigkeit: Es ist nicht immer einfach, einen Termin für einen Corona-Test zu bekommen.

Der Hausarzt hat Urlaub, die Vertretung winkt kurz vor dem Wochenende ab: Trotz Fieber und Halsschmerzen war für eine junge Karlsruherin der Corona-Test in weiter Ferne. Sie steht damit nicht alleine da. Bei den BNN melden sich derzeit immer wieder Menschen, die einen Abstrich machen lassen möchten, dafür aber keine Anlaufstelle finden.

Dreh- und Angelpunkt ist dabei tatsächlich der Hausarzt, wie das zuständige Landratsamt darlegt: „Die Empfehlung ist, sich zunächst beim Haus- oder Kinderarzt zu erkundigen, ob er den Test vornehmen kann.” Lautet die Antwort nein oder ist die Praxis zu, stehe die bundesweite Rufnummer der Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVBW) - nämlich die 116 117 - zur Verfügung. „Dort kann erfragt werden, wo Schwerpunktpraxen sind, die Tests durchführen.”

BNN-Leser berichten, dass sich auch so nicht immer zügig Türen öffnen. „Mir wurde eine Praxis genannt. Als ich dort anrief, lief eine Ansage, dass man in Urlaub sei”, erzählt ein Mann, der sich nach der Rückkehr aus dem Österreich-Urlaub testen lassen wollte - und am Ende genervt davon absah.