Am 8. März gibt es manchmal Rosen, immer wieder auch flammende Appelle. Wir wollen von unseren Leserinnen wissen: Was wünschen sich die Frauen in und um Karlsruhe tatsächlich?

Am 8. März ist Weltfrauentag – der Tag, an dem jedes Jahr aufs Neue auf gesellschaftliche Missstände hingewiesen wird: Frauen verdienen weniger als Männer, stoßen oft an die viel zitierte gläserne Decke, arbeiten häufiger in Teilzeit.

Eine Forsa-Studie zum Weltfrauentag kommt zu dem Ergebnis, dass Frauen größtenteils für die Familie ihre Arbeitszeit reduzieren, Männer gingen eher in Teilzeit, um mehr Zeit für sich selbst zu haben.

Weiter heißt es in der Studie, dass 31 Prozent der Männer aus gesundheitlichen Gründen wie Stressmanagement weniger arbeiten, bei den Frauen sei das lediglich für ein Viertel der ausschlaggebende Grund.

Schreiben Sie uns!

Wir wollen nun von unseren Leserinnen wissen: Wie sehen Sie das? Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Probleme für Frauen in der Gesellschaft? Was müsste sich ändern, damit es besser wird? Oder andersherum: Sind diese Probleme Ihrer Meinung nach gar nicht so gravierend?

Und welche Rolle spielt bei alldem der Weltfrauentag am 8. März? Braucht es diesen überhaupt? In der Vergangenheit stand dieser immer wieder in der Kritik, da er bestenfalls zur Symbolpolitik tauge. Schreiben Sie uns Ihre Meinung an: tmayer@bnn.de. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Beiträge von Männern zu diesem Thema.