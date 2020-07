Wo steckt eigentlich das Glockenspiel des Karlsruher Rathauses?

Schon seit geraumer Zeit ist das Glockenspiel des Karlsruher Rathauses verstummt. Derzeit ist es nicht mal mehr an seinem angestammten Platz im Gebäude. Wo ist es also?

Was ist eigentlich mit dem Glockenspiel im Rathaus passiert? Die Frage von BNN-Leser Erich Wächter zeugt von großer Aufmerksamkeit. Denn wohl nur wenigen dürfte im Trubel der Baustelle auf dem Marktplatz aufgefallen sein, dass es seit geraumer Zeit eine Leerstelle gibt im Giebelfeld des nach Plänen von Star-Architekt Friedrich Weinbrenner errichteten zentralen Gebäudes der Stadt.

Dort, hinter den klassizistischen Säulen ist seit 1981 das Glockenspiel untergebracht - wenn es eben nicht gerade fehlt. Gegenwärtig tut es das aber. Die 42 Bronzeglocken sind also nicht nur stillgelegt wie bereits seit langer Zeit. Sondern demontiert. BNN-Leser Wächter hat sich deshalb unter der Rubrik „I hätt do mol e Frog” an seine Tageszeitung gewandt.

Bereits seit sieben Jahren verstummt

Rathaus-Sprecher Mathias Tröndle erklärt, wie es um das Glockenspiel steht. „Während der Bauarbeiten auf dem Marktplatz werden die Glocken andernorts sicher gelagert und generalüberholt”, berichtet er. Und noch eine überraschende Information kommt aus dem Rathaus: Bereits seit Juli 2013 war das Glockenspiel außer Betrieb - physisch zwar vorhanden, jedoch verstummt. Schon seit der erstaunlich langen Zeit von sieben Jahren.