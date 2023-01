Sie wollen an diesem zweiten Januar-Wochenende etwas unternehmen? Dieses sieben Veranstaltungen in der Region sind sicherlich einen Besuch wert.

In den ersten Wochen eines neuen Jahres zieht es viele Menschen ins Theater und Konzert. Kein Wunder also, dass viele Veranstaltungen schnell ausverkauft sind.

Doch für einige besuchenswerte Kulturangebote an diesem Wochenende gibt es noch Tickets. Auch lohnt der Besuch von Sonderausstellungen wie zum Beispiel die Schau über die Normannen in Mannheim.

Die BNN stellen eine Auswahl von Veranstaltungen vor.

Tenor-Trio singt bei Benefizkonzert in Karlsruhe

Für ukrainische Flüchtlinge machen sich am Sonntag, 15. Januar, drei Tenöre aus der Region stark. Der Pforzheimer Enzo D’Eugenio, Jeremy M. Buck aus Straubenhardt und der Baden-Badener Claudio Versace gestalten ein Benefizkonzert in der Karlsruher Kirche Unserer Lieben Frau, Augartenstraße 50.

Das Trio singt klassische Lieder, etwa von Giacomo Puccini und Johann Sebastian Bach, und trägt zudem eigene Kompositionen vor. Beginn ist um 17 Uhr.

Junges Orchester reist in Karlsruhe und Hambrücken durch die Filmwelt

Sei es der Soundtrack von „Stars Wars“, „Ice Age“ oder „Amelie“ – man kennt die Melodien in der Regel. Ohrwürmer wie diese erklingen am Wochenende gleich zweimal: Das Young Classic Sound Orchestra entführt in die „Fantastische Welt der Filmmusik“.

Das Orchester spielt am Samstag, 14. Januar, um 19 Uhr im Konzerthaus des Kongresszentrums Karlsruhe, Festplatz 9. Ein weiterer Auftritt folgt am Sonntag, 15. Januar, um 18 Uhr in der Lußhardthalle, Pfarrer-Graf-Straße 3, in Hambrücken.

Die jungen Musikerinnen und Musiker stammen aus der Region und spielen unter der Leitung von Lahnor Adjei Melodien verschiedener Filme. Tickets sind unter Telefon (07033) 4066939 und online im BNN-Ticketshop erhältlich.

Normannen erzählen in Mannheim ihre Geschichte

Die Ausstellung geht allmählich auf ihr Ende zu. Nur noch bis 26. Februar stehen in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen die Normannen im Mittelpunkt. Warum nicht dieses Wochenende für einen Besuch nutzen? Am Sonntag, 15. Januar, gibt es zudem zwei kostenlose Kuratorenführungen, um 13 Uhr und um 15 Uhr.

Die Schau erzählt anhand von rund 300 Exponaten vom Aufstieg eines Volksstammes, der die Geschichte Europas nachhaltig geprägt hat. Die Normannen herrschten im Mittelalter zwischen Skandinavien und Nordafrika. Den Machern der Ausstellung zufolge waren sie Meister der Vernetzung und Wanderer zwischen den Kulturen. Der bekannteste Normanne dürfte Wilhelm der Eroberer sein, der 1066 englischer König wurde.

„Die Normannen“ werden im Museum Zeughaus, C5, gezeigt und sind dieses Wochenende täglich von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Weitere Infos unter Telefon (0621) 2933771 und www.rem-mannheim.de.

„Winterzauber“ und Zirkus in Iffezheim

Die Galopprennbahn Iffezheim, Rennbahnstraße 16, ist derzeit eine Adresse für Familien. Unter dem Motto „Winterzauber“ laden Schausteller auf dem Parkgelände zu einem Rummel – mit Riesenrad und Geisterbahn sowie verschiedenen Karussells und zahlreichen Ständen. Auch gibt es Feuer- und Lasershows.

+15 +13

Für Unterhaltung sorgt zudem der Circus Edmund Kaiser. Die Artistentruppe tritt dreimal täglich auf, sowohl um 16 und 18 Uhr als auch um 20 Uhr lässt sie ihre Zuschauer lachen und staunen.

Der „Winterzauber“ ist diesen Donnerstag und Freitag von 15 bis 22 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Die vierwöchige Veranstaltung geht bis 5. Februar.

Schmuckmuseum Pforzheim stellt Margit Jäschke vor

Schmuck zum Tragen? Oder ein Kunstwerk? Für Margit Jäschke stellen sich diese Fragen nicht. Sie verwischt absichtlich den Unterschied, heißt es. Auch ist in ihren Arbeiten kein roter Faden zu finden. Sie sind laut Jäschke im „günstigen Augenblick“ entstanden.

Unter dem Titel „Kairos“ – so heißt der altgriechische Gott des richtigen Augenblicks – stellt das Schmuckmuseum Pforzheim, Jahnstraße 42, bis 16. April unter anderem Broschen und Collagen der Künstlerin aus.

Die Ausstellung ist dieses Wochenende täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Führung steht am Sonntag, 15. Januar, um 15 Uhr im Programm.

Weitere Infos gibt es unter www.schmuckmuseum.de und Telefon (07231) 392126.

Jazz-Quintett gastiert in Gaggenau

Ein Heimspiel für das Pirmin Ullrich Quintett: Die fünf Musiker aus der Region treten deutschlandweit auf. Am Samstag, 14. Januar, aber gastieren Pirmin Ullrich (Saxofonist), Peter Götzmann (Schlagzeug), Alexander Krieg (Klavier), Sean Guptill (Trompete) und Mario Fadani (Kontrabass) in Gaggenau.

Ab 20 Uhr wollen sie das Publikum der klag-Bühne, Luisenstraße 17, für Jazz begeistern. Weitere Infos und Tickets gibt es unter rantastic.com und Telefon (07225) 962513.

Bundespolizeiorchester spielt in Baden-Baden

Filmmusik und Jazz – das verspricht das Bundespolizeiorchester München seinem Publikum in Baden-Baden. Die Big Band konzertiert am Sonntag, 15. Januar, ab 19 Uhr im Kurhaus.

Das Orchester wurde 1952 gegründet und ist damit nur ein Jahr jünger als die Bundespolizei. Es besteht aus 48 Bläserinnen und Bläsern, die über ein Repertoire von Klassik bis Jazz verfügen. Häufig spielen sie bei Benefizkonzerten. So auch in Baden-Baden: Die Einnahmen des Gastspiels im Bénazetssal gehen an die Bürgerstiftung Baden-Baden.

Weitere Infos und Tickets gibt es online unter www.badenbadenevents.de.