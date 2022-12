Ein volles Programm haben am vierten Advent-Wochenende die Spielstätten der Region. Welche Aufführungen auf den Bühnen einen Besuch wert sind - eine Auswahl.

Was vom 16. bis 18. Dezember los ist

Ein überarbeitetes Christkind? Ein Elch als Weihnachtsmann? Heiligabend rückt näher. Das macht sich auf den Bühnen der Region bemerkbar.

Doch es gibt auch viel Zoff und natürlich Musik.

Wir stellen eine Auswahl besuchenswerter Veranstaltungen vor.

Chaplin sucht Gold in Karlsruhe

In der Adventszeit zieht es die Menschen ins Theater. Kein Wunder also, dass etliche Vorstellung des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe bereits ausverkauft sind. Aufmerksamkeit verdient allerdings eine Vorführung, für die es noch Tickets gibt.

Das Haus am Hermann-Levi-Platz 1 zeigt am Sonntag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr den Stummfilm „Goldrausch“. Die Badische Staatskapelle untermalt den Streifen musikalisch.

Charlin Chaplin drehte die Geschichte über Alaskas Goldsucher 1925, die Musiker spielen zu der Komödie zum Beispiel Rimski-Korsakows „Hummelflug“ und Tschaikowskys Dornröschen-Walzer.

Weitere Infos und Tickets unter www.staatstheater.karlsruhe.de und Telefon (0721) 933333.

Heftiger Streit in Bruchsal

Einem Kind den Vornamen eines Massenmörders zu geben – kein Wunder, dass darüber ein Streit entbrennt. Die zwei Franzosen Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière griffen 2010 in ihrer Komödie „Der Vorname“ die Frage auf, ob ein Junge noch den Namen Adolf tragen darf.

Das Bruchsaler Exiltheater zeigt das Stück, bei dem es während eines Familientreffens heftig zur Sache geht, erstmals am Freitag, 15. Dezember. Weitere Vorstellungen in dem Haus, Am Alten Güterbahnhof 12, sind diesen Samstag und Sonntag. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter exiltheater.de.

Pforzheimer Figurentheater serviert Cocktails

Ein Stück für Erwachsene steht dieses Wochenende im Programm des Figurentheaters Raphael Mürle. In einer Bar spielt „Cocktails“. Gibt es einen besseren Ort, um zu flirten, sinnieren oder sich einfach nur zu betrinken? Die Antwort geben die Marionetten diesen Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr.

Wer eine Vorstellung mit Kindern besuchen will: Das Figurentheater erzählt diesen Sonntag um 15 Uhr „Jona und der Wal – eine biblische Geschichte“. Das Stück richtet sich an Zuschauer ab fünf Jahren. Alle drei Aufführungen finden im Figurentheater Mottenkäfig in der Kirchenstraße 3 in Pforzheim-Brötzingen statt.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.figurentheater-pforzheim.de und Telefon (07231) 463234.

Mr. Moose kommt nach Ettlingen

Für Kinder gedacht ist das Weihnachtsstück, das in Ettlingen gezeigt wird. Das „Theater auf Tour“ spielt am Sonntag, 18. Dezember, um 15 Uhr in der Stadthalle, Friedrichstraße 14, „Es ist ein Elch entsprungen“.

Mr. Moose – so heißt der Elch – kommt statt des Weihnachtsmanns ins Wohnzimmer von Bertils Familie gerauscht. Für den Jungen ist das der Beginn eines lustiges Abenteuers.

Das „Theater auf Tour“ kommt aus Darmstadt. Das Ensemble ist seit rund 30 Jahren mit seinen Produktionen für Kinder und Jugendliche unterwegs. Mit der Weihnachtsgeschichte nach einem Buch von Andreas Steinhöfel wendet es sich an Mädchen und Jungen ab fünf Jahren.

Weitere Infos unter www.ettlingen.de.

Bounce rockt in Rastatt

Bon-Jovi-Fans kommen in Rastatt auf ihre Kosten. In der Reithalle steht zwar nicht das Original auf der Bühne. Doch auch Bounce wird dem Publikum kräftig einheizen. Die Gruppe spielt seit knapp 20 Jahren die Songs der US-amerikanische Rockband und behauptet von sich, die authentischste Bon-Jovi-Tribute-Band Europas zu sein.

Das Konzert findet am Samstag, 17. Dezember, statt. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Infos und Tickets unter www.ticketservice-rastatt.de.

In Baden-Baden fliegen die Fetzen

Ein Bild, das komplett weiß ist, sowie drei Männer – das sind die Zutaten für einen heftigen Streit. In dem Stück „Kunst“ fliegen die Fetzen. Die Männer, eigentlich Freunde, lassen kein gutes Haar aneinander.

Das Theater Baden-Baden, Goetheplatz 1, spielt die erfolgreiche Komödie der französischen Schriftstellerin Yasmina Rezas diesen Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr. Weitere Infos und Karten finden Interessierte unter Telefon (07221) 275233 und www.theater-baden-baden.de.

Kein Ticket benötigen Theaterbesucher für den „Adventskalender“. Täglich öffnen Mitarbeiter des Hauses auch dieses Wochenende um 17 Uhr ein Türchen. Das heißt: Sie singen Lieder, lesen Weihnachtsgeschichten vor oder spielen kurze Szenen.

Lustige Bescherung in Gaggenau

Eine schräge Weihnachtsshow verspricht Carmela de Feo ihrem Publikum. Die Komödiantin tritt als La Signora am Freitag, 16. Dezember, in Gaggenau auf. Ab 20 Uhr steht sie auf der klag-Bühne, Luisenstraße 17 – mit Akkordeon, Rute und Säckchen. Und dann heißt es „Wünsch Dir was“, obwohl das Christkind überarbeitet ist und die Rentiere sich im Sitzstreik befinden.

Viel gelacht wird sicherlich auch am Samstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr. Das Duo Mackefisch ist Gast der klag-Bühne. Die zwei Künstler haben sich dem Musikkabarett verschrieben. Ihre Texte sind bissig und komisch. Als Instrument dient ihnen nicht nur das Klavier, sondern auch eine Koffertrommel.

Weitere Infos und Tickets unter rantastic.com und Telefon (07221) 398011.