Tipps fürs Wochenende: Akrobatik in Karlsruhe, „Tag der Führungen“ in Ettlingen, Mineralbörse in Remchingen

Auf ein bunt gemischtes Programm drinnen und draußen können sich diejenigen freuen, die am Wochenende etwas unternehmen wollen. In der Region wird einiges geboten.

Ettlingen animiert dazu, die Stadt zu erkunden und organisiert Kurzführungen. In Wilferdingen findet eine Mineralien- und Fossilienbörse statt. Und in Speyer ziehen Ameisen die Blicke auf sich. Zudem gibt es viel Kultur.

Wer in der Region am zweiten April-Wochenende etwas unternehmen möchte, hat also reichlich Auswahl.

Die BNN stellen einige besuchenswerte Veranstaltungen vor.

Akrobatik-Truppe gastiert im Karlsruher Tollhaus

Körper fliegen durch die Luft, ein Mann balanciert auf einem Arm auf vielen Händen, eine Frau geht weit über dem Boden in den Spagat: Das Karlsruher Tollhaus verwandelt sich in einen Zirkus. Die australische Akrobatik-Kompanie Gravity & Other Myths gastiert auf dem Gelände des Alten Schlachthofs.

Sieben Mitglieder der Truppe zeigen die preisgekrönte Show „Simple Space“. Und das heißt: Akrobatiknummern auf engstem Raum, ganz nah beim Publikum. Begleitet von einem Perkussionisten bauen die Akrobatinnen und Akrobaten dreistöckige Menschentürme und scheinen die Schwerkraft zu überwinden.

Die Show wird dreimal gezeigt: am Sonntag, 9. April, um 16 und 19.30 Uhr sowie am Dienstag, 12. April, um 20 Uhr. Infos und Tickets unter Telefon (0721) 964050 und www.tollhaus.de. Auf der Internetseite ist zudem ein Video zu finden, das einen Vorgeschmack auf die Vorstellung gibt.

Mineraliensammler kommen nach Remchingen-Wilferdingen

Steine, die stinken? Das gibt es durchaus. Einige Quarze riechen manchmal nach Erdöl, wenn man sie zerreibt. Gefunden wurden sie auch schon in der Region, etwa der Pforzheimer Stinkquarz.

Einige Exemplare sind am Sonntag, 10. April, in Remchingen-Wilferdingen zu sehen. Der Verein für Mineralogie und Geowissenschaften Pforzheim veranstaltet in der Kulturhalle, Hauptstraße 115, eine Mineralien- und Fossilienbörse. Von 10 bis 17 Uhr zeigen Vereinsmitglieder sowie Aussteller aus dem In- und Ausland ihre Fundstücke. Eine Sonderschau widmet sich dem Calcit. Der Eintritt ist frei.

„Tag der Führungen“ und Naturpark-Markt in Ettlingen

Was war das Modegetränk des Barocks? Welche Tiere leben im Schloss? In Ettlingen gibt es am Sonntag, 10. April, Antworten auf diese Fragen. Die Stadt veranstaltet einen „Tag der Führungen“ und lädt zu kostenlosen Rundgängen ein. Ihre Themen sind unterschiedlich, es geht beispielsweise um Tee, die Geschichte von Ettlingens Brunnen und Markgräfin Sibylla Augusta. Die Tour zu den „tierischen Schlossbewohner“ soll Familien ansprechen.

Die Führungen beginnen zwischen 11.30 und 16.30 Uhr zu jeder vollen und halben Stunde. Sie dauern 20 Minuten, höchstens 20 Personen nehmen jeweils teil. Wer Interesse an einer Tour hat, meldet sich bis 7. April an, unter Telefon (07243) 101380 oder per E-Mail (info@ettlingen.de).

Bleiben Karten übrig, sind sie am Veranstaltungstag vor dem Schloss erhältlich. Dort baut die Stadtinformation einen Stand auf. Sie hilft auch denjenigen weiter, die die Altstadt auf eigene Faust erkunden wollen. Weitere Infos zum „Tag der Führungen“ unter www.ettlingen.de.

Zeitgleich mit dem „Tag der Führungen“ findet in Ettlingen der Naturpark-Markt des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord statt. Zwischen 11.30 und 18 Uhr werden auf dem Neuen Markt und dem Marktplatz regionale Produkte angeboten, zum Beispiel Apfelsaft von heimischen Streuobstwiesen, Schwarzwälder Schinken und Blumengestecke. Weitere Infos zum Naturpark-Markt unter www.ettlingen.de.

Kabarett und Rock auf der klag-Bühne Gaggenau

Seit zehn Jahren treten Friedolin Müller und Wiebke Eymess gemeinsam auf. Die beiden Kabarettisten kommen daher mit einem Jubiläumsprogramm nach Gaggenau. Unter der Überschrift „Nummernschieben“ singen und quatschen sie am Freitag, 8. April, auf der klag-Bühne. Beginn ist um 20 Uhr.

Auf andere Weise fetzig geht es am Samstag, 9. April, in der Luisenstraße 17 zu. Die klag-Bühne gehört ab 20 Uhr drei Musikgruppen. Die Gaggenauer Coverband First Cream spielt Rock, Pop und Balladen. Oceansides aus Karlsruhe hat im Gepäck Wave Punk, sprich eine Mixtur aus Emo, Indie und Hardcore. An dem Abend will außerdem die Nachwuchsband Destination aus Gaggenau dem Publikum einheizen.

Weitere Infos zu den beiden Veranstaltungen unter www.kulturrausch-gaggenau.de und Telefon (07225) 962513.

Ameisenvolk zieht in Speyerer Museum ein

Das Historische Museum der Pfalz hat ungewöhnlichen Besuch bekommen. Ein Ameisenvolk wohnt vorübergehend in dem Haus in Speyer. Es hat in der Ausstellung „Expedition Erde“ Quartier bezogen und gibt nun Einblick in den Teil seines Lebens, der ansonsten im Verborgenen stattfindet. Die Museumsbesucher können den fleißigen Waldameisen in ihrem unterirdischen Reich zusehen.

Die interaktive Schau dauert noch bis 19. Juni. Erst danach kehren die kleinen Tiere wieder in den Wald zurück. „Expedition Erde“ soll vor allem Kinder verstehen lassen, dass unter unseren Füßen großes Treiben herrscht. Das Kindermuseum Zoom in Wien und die Universität für Bodenkultur Wien haben die Ausstellung über die Wohnstube von Maulwurf, Regenwurm und Co entwickelt.

Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, während der Schulferien auch montags. Weitere Infos gibt es unter www.expedition-erde-ausstellung.de und Telefon (06232) 620222.