Tanzen, staunen, feiern: Dieses Wochenende gibt es in der Region etliche Veranstaltungen. Wo Unternehmungslustige auf ihre Kosten kommen. Eine Auswahl.

Was vom 9. bis 11. September los ist

Internationales Flair bringt die Folkloria nach Karlsruhe, auf Spurensuche begibt sich der Tag des offenen Denkmals in zahlreichen Orten.

Die BNN stellen eine Auswahl von Veranstaltungen vor, die dieses Wochenende in der Region stattfinden.

Bühler Zwetschgenfest

Hoch her geht es in den nächsten Tagen in Bühl. Die Stadt feiert ihr 73. Zwetschgenfest. Mit dem Fassanstich diesen Donnerstag um 19 Uhr beginnt das fröhliche Treiben. Bis Montag, 12. September, spielen Musikgruppen verschiedener Stilrichtungen im Festzelt, im Weindorf und im Stadtgarten.

Am Sonntag, 11. September, ziehen Fanfaren, Kapellen, Fußgruppen und Motivwagen durch die Innenstadt. Der Festumzug mit Zwetschgenkönigin Jessica beginnt um 14 Uhr.

Weitere Infos unter www.buehl.de.

Folkloria in Karlsruhe

Die Welt tanzt: Dieses Wochenende treffen sich in der Karlsruher Innenstadt rund 20 Folkloregruppe zur „Folkloria“ und sorgen auf dem Friedrichsplatz für ein buntes Spektakel. Die Tänzer und Musiker gehören 15 verschiedenen Nationen an, sie stammen zum Beispiel aus Frankreich, Albanien und Lateinamerika. Mit von der Partie sind auch junge Frauen und Männer aus der Ukraine.

Das Festival beginnt sowohl am Samstag, 10. September, als auch Sonntag, 11. September, um 11 Uhr. Die Gruppen treten auf zwei Bühnen auf, im Halbstundentakt stellen sie die traditionellen Tänze und Musik ihrer Heimat vor – am Samstag bis 22.30 Uhr, am Sonntag bis 20.45 Uhr.

Wer will, kann mittanzen. Es gibt verschiedene kostenlose Workshops, an denen auch Anfänger teilnehmen können. Zudem lädt das Tanzhaus XXL am Freitag, 9. September, zum Warm-up in den Nymphengarten hinter dem Naturkundemuseum ein. Tanzbegeisterte können sich ab 19 Uhr zu Musik vom Balkan einstimmen.

Veranstalter des Festivals ist der Karlsruher Kulturverein „wirkstatt“, weitere Infos zum Programm unter www.folkloria.de.

Tag des offenen Denkmals

Beweise sicherstellen, Indizien analysieren – das A und O auch für Denkmalpfleger. Nur so können sie der Geschichte von Bauwerken auf die Spur kommen. Welche Geheimnisse verbergen sie? Eine Frage, die beim Tag des offenen Denkmals zur Sprache kommen soll.

Am Sonntag, 11. September, öffnen wieder bundesweit zahlreiche Gebäude ihre Türen. Unter dem Motto „Kulturspur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ erfahren Interessierte Spannendes über historische Baudenkmäler.

Auch in der Region gibt es anlässlich des Aktionstages zahlreiche Möglichkeiten, in die Arbeit der Denkmalpfleger hineinzuschnuppern. Allein Karlsruhe beteiligt sich mit 30 Angeboten. Zudem machen etliche andere Orte in Nord- und Mittelbaden mit. Vier Beispiele aus dem Programm:

Das rund 300 Jahre alte Seilerhäuschen in der Kaiserstraße 47 in Karlsruhe gilt als einzigartige Quelle der Alltagsgeschichte der Stadt. Warum das so ist, erfahren die Teilnehmer einer Führung durch das Gebäude (14.30 und 15.45 Uhr).

Genauso spannend dürfte der Besuch der Posidonien-Schiefergrube in Bad Schönborn sein. Der ehemalige Steinbruch in der Zeuterner Straße 19 öffnet von 10 bis 17 Uhr, Vorträge sind für 11.30 und 15.30 Uhr geplant.

Eine interessante Geschichte könnte auch die einstige Dorfschmiede von Malsch erzählen, die sich in einem Gebäudekomplex in der Kreuzstraße 15 befindet. Sie empfängt von 10 bis 15 Uhr Besucher. Um 13 Uhr steht eine Schmiedevorführung im Programm, um 15 Uhr eine Führung durch die Schmiede.

Wechselvoll ist ebenfalls die Historie des Alten Fürstenbahnhofs in Baden-Baden. Durch den ehemalige Stadtbahnhof, Beim Alten Bahnhof 2, wird um 10 und 13 Uhr ein Rundgang angeboten.

Das komplette Programm ist online unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden.

Orgelspaziergänge in Karlsruhe

Als Ergänzung zum Tag des offenen Denkmals animiert das Bezirkskantorat der Evangelischen Kirche in Karlsruhe zu Orgelspaziergängen. Das heißt: Musikliebhaber können durch die Stadt spazieren und zwischen 12 und 18 Uhr zu jeder vollen Stunde ein 30-minütiges Orgelkonzert besuchen.

Die Stationen sind St. Bonifatius (12 Uhr), Johanniskirche (12 Uhr), Stadtkirche Durlach (13 Uhr), Lutherkirche (14 Uhr), St. Bernhard (15 Uhr), Paul-Gerhardt-Kirche (15 Uhr), Evangelische Stadtkirche Karlsruhe (16 Uhr), Katholische Stadtkirche St. Stephan (17 Uhr) und Christuskirche (18 Uhr). Es spielen die Karlsruher Kantorin und Kantoren sowie nebenamtliche Organisten.

Weitere Infos unter kirchenmusik-karlsruhe.de.