Was ist dieses Wochenende in der Region los? Das Angebot reicht von einem Ballettabend im Pforzheimer Theater bis zum Designfestival in Karlsruhe.

Die BNN stellen eine Auswahl besuchenswerter Veranstaltungen vor.

Theater Pforzheim tanzt „Nurejew“

Den Namen Rudolf Nurejew dürften selbst diejenigen kennen, die mit Ballett wenig am Hut haben. Das Theater Pforzheim, Am Waisenhausplatz 5, stellt den außergewöhnlichen Tänzer, der das Ballett nachhaltig geprägt hat und 1993 an Aids starb, in einem Tanzstück vor.

Die Inszenierung von Guido Markowitz und Damian Gmür feiert am Freitag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr Premiere. Das nächste Mal wird „Nurejew“ am Mittwoch, 19. Oktober, um 20 Uhr aufgeführt.

Tickets unter Telefon (07231) 392440 und www.theater-pforzheim.de.

Kammerchor Bruchsal feiert das Schloss

Im Bruchsaler Schloss wird erneut Geburtstag gefeiert. Anlässlich des 300. Jubiläums des Barockbaus tritt der Kammerchor Bruchsal am Samstag, 15. Oktober, und am Sonntag, 16. Oktober, im Fürstensaal auf.

Die Festkonzerte tragen den Titel „Verleih uns Frieden gnädiglich“, aufgeführt werden Werke von Komponisten des 17. Jahrhunderts, von Heinrich Schütz und Johann Hermann Schein. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Tickets unter Telefon (07253) 953649 und www.kammerchor-bruchsal.de.

Rhein-Ausstellungen in Karlsruhe und Rastatt

Er gilt als einer der bedeutendsten Flüsse Europas, bereits in der Antike war er eine wichtige Verkehrsachse, und um sein Gold ranken sich Legenden. Warum also nicht die Geschichte des Rheins erzählen? Museen aus der Schweiz, Frankreich und Deutschland haben sich für ein grenzüberschreitendes Projekt zusammengetan.

In 38 Ausstellungen widmen sich Häuser zwischen Rheinfelden und Bingen nun dem Fluss aus verschiedenen Blickwinkeln. Mit von der Partie sind auch Museen in Karlsruhe und Rastatt.

Auf die Suche nach „Rheingold – Rohstoff aus dem Fluss“ macht sich das Badische Landesmuseum in Karlsruhe. Was hat es mit dem Schatz auf sich, der irgendwo im Wasser liegen soll? Warum lohnte sich das Goldwaschen? Die Ausstellung im Schloss geht diesen und anderen Fragen dieses Wochenende täglich von 10 bis 18 Uhr nach.

Das Verhältnis der Karlsruher zum Rhein thematisiert das Karlsruher Stadtmuseum, Karlstraße 10. Es stellt Menschen vor, die den Fluss prägten oder von diesem geprägt wurden – diesen Freitag von 10 bis 18 Uhr, diesen Samstag von 14 bis 18 Uhr und diesen Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Der Rhein als Zankapfel – darum geht es in Rastatt. Unter der Überschrift „Die Augen von ganz Europa sind auf Rastatt gerichtet“ blickt die Ausstellung im Stadtmuseum, Herrenstraße 11, auf Verhandlungen über die deutsch-französische Grenze Ende des 18. Jahrhunderts. Zu sehen diesen Freitag und Samstag von 12 bis 17 Uhr, am Sonntag bereits ab 11 Uhr. Mehr: www.dreilaendermuseum.eu.

Galopprennen in Iffezheim

Liebhaber des Pferderennsports kommen dieses Wochenende nochmals auf ihre Kosten. In Iffezheim findet die zweitägige Galoppveranstaltung „Sales & Racing Festival“ statt – am Freitag, 14. Oktober, von 13.15 bis 16.30 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober, von 11.30 bis 17.45 Uhr. Zu den Höhepunkt zählt laut Veranstalter das höchstdotierte Auktionsrennen Deutschlands.

Weitere Infos unter www.badengalopp.de.

Ettlingen lädt zum Herbstmarkt

Kürbisse für Halloween oder ein Suppe gesucht? In Ettlingen steigt am Sonntag, 16. Oktober, ein Herbstmarkt. Auf dem Marktplatz, dem Neuen Markt, in der Marktstraße und auf dem Schlossvorplatz bauen Marktbeschicker aus der Region und dem Schwarzwald ihre Stände auf und bieten herbstliche Produkte an – neben Kürbissen in allerlei Varianten zum Beispiel Trockenfrüchte, Blumenschmuck und Duftsäckchen.

Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr und endet um 18 Uhr. Gleichzeitig öffnen die Ettlinger Einzelhändler ihre Türen. Weitere Infos unter www.ettlingen.de.

Designfestival in Karlsruhe

Rund 80 junge Labels, Kreative und Start-ups haben ihr Kommen angekündigt. Sie nehmen am Designfestival in der Palazzo Halle in der Liststraße 18 in Karlsruhe teil und stellen diesen Samstag (11 bis 19 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) ihre kreativen Produkte vor. Besucher können zum Beispiel blumige Leggings, verspielten Schmuck und Geldbeutel aus Holz erstehen.

Weitere Infos und Tickets unter www.designfestival-ka.de.