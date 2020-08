Wohnmobile beanspruchen wertvolle Parkplätze in der Stadt

Der Trend zum Wohnmobil ist ungebrochen. Auch in Karlsruhe. Namentlich in gehobenen Wohnquartieren setzt so mancher Vertreter der wohlhabenden Mittelschicht auf das rollende Urlaubs-Heim.

Das hat Folgen. Denn Wohnmobile brauchen Platz. Und selbst mancher, der sein Motorhome während der kalten Jahreszeit unterstellen kann, neigt dazu, es während der Sommersaison auf öffentlichen Parkflächen stehen zu lassen. So wie in der Lange Straße in Rüppurr. Oder in der Feldbergstraße im Weiherfeld.

BNN-Leserin Anje Morsch hat sich deshalb in der Reihe „I hätt do mol e Frog” an die Lokalredaktion gewandt. Sie will wissen: „Ist es wirklich erlaubt, dass öffentliche Parkplätze in der Stadt für dauerparkende Wohnmobile genutzt werden?”