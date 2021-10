Gewaltsamer Widerstand

Wohnsitzloser verletzt mehrere Polizeibeamte bei Einsatz in Karlsruhe

Ein 28-jähriger Wohnsitzloser hat am Donnerstag nach versuchter Körperverletzung einen Polizeieinsatz in der Tiefgarage des Karlsruher Hauptbahnhofs ausgelöst. Nachdem er auch die Polizeibeamten attackierte, sitzt er nun in Untersuchungshaft.