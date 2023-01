Wohnungsbrand im Karlsruher Stadtteil Palmbach: Feuerwehr im Einsatz

In einem Mehrfamilienhaus im Karlsruher Stadtteil Palmbach ist am Sonntagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten laufen.

In der Vierordtstraße

Der Brand brach in der Vierordtstraße aus und wurde gegen 8 Uhr gemeldet. Nach ersten Informationen der Polizei konnten sich die Bewohner offenbar rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Löscharbeiten dauerten gegen 8.45 Uhr noch an.

Über die Brandursache und den entstandenen Sachschaden lagen zunächst keine Informationen vor. Geprüft wird aber, ob möglicherweise ein technischer Defekt eine Rolle gespielt haben könnte.

Der Beitrag wird aktualisiert (Stand: 8.55 Uhr)