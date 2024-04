Anwohner schlägt Einbrecher in Karlsruhe-Wolfartsweier in die Flucht

Ein Anwohner eines Wohnhauses in Karlsruhe-Wolfartsweier hat am Montagvormittag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Kriminelle flüchtete daraufhin.

Ein bislang unbekannter Täter ist sich am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Burgstraße in Karlsruhe-Wolfartsweier eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass ein Anwohner das offenstehende Fenster bemerkte und den Einbrecher ansprach, woraufhin der Unbekannte zu Fuß durch den Garten des Anwesens in Richtung Ortsmitte flüchtete.

Die Höhe möglicher Schäden ist derzeit noch unbekannt

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 30 Jahren handeln. Er habe eine schwarze Steppjacke, ein weißes Oberteil sowie eine schwarze Hose getragen.

Zeugen, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 bei dem Kriminaldauerdienst zu melden.