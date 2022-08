Einbruchsserie in Wolfartsweier: Polizei vermutet gleichen Täter

Diebe haben sich in der Nacht zum Dienstag in Wolfartsweier rumgetrieben. Neben dem Freibad, gelangten die Täter außerdem in eine Gärtnerei und ein Gebäude.

Zu einer Einbruchsserie ist es in der Nacht zum Dienstag in Wolfartsweier gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zunächst Eintritt in das Freibad in der Schlossbergstraße. Bereits in der letzten Wochen war es hier zu einem Einbruch gekommen. Die Diebe stahlen eine geringe Menge Bargeld und Getränke.

Zudem drangen Einbrecher in eine Gärtnerei in der Steinkreuzstraße ein. Auch hier stahlen sie Bargeld und diverse Werbeartikel.

Weiterhin kam es in einem Gebäude auf dem Gelände des Festplatzes in der Wettersteinstraße zu einem Einbruch. Die vermeintlichen Diebe durchsuchten zunächst die Räumlichkeiten und entfernten sich schließlich ohne Beute.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach geht bislang davon aus, dass alle drei Einbrüche von denselben Tätern verübt wurden.