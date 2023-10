Mann ohrfeigt Radfahrerin nach Unfall in Karlsruhe-Wolfartsweier

Eine Frau hat sich am Montag in Wolfartsweier nicht nur bei ihrem Sturz vom Fahrrad verletzt. Der Unfallverursacher schlug sie laut der Polizei auch noch.

Ein Unbekannter soll am Montag am „Zündhütle“ im Karlsruher Stadtteil Wolfartsweier eine 34-jährige Frau geohrfeigt haben. Zuvor sei es zu einem Unfall gekommen, teilte die Polizei mit.

Die 34-jährige Radfahrerin habe gegen 15.45 Uhr auf dem Radweg der Badener Straße in Richtung Wolfartsweier an einer roten Ampel angehalten. In der Folge sei der Unbekannte mit seinem Fahrrad auf sie aufgefahren.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau laut der Polizei. Dabei habe sie sich leicht an der Hand verletzt. Der Mitteilung zufolge sprach sie den Unfallverursacher danach an. Daraufhin soll ihr der Mann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei er mit seinem Fahrrad in Richtung Durlach-Aue davongefahren.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 55 bis 60 Jahren mit grauen, schulterlangen Haaren und einem Vollbart handeln. Er sei dunkel gekleidet und auf einem älteren Damenrad unterwegs gewesen. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.