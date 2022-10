Am Sonntag

Knallgeräusche lösen größeren Polizeieinsatz in Wolfartsweier aus

Ein Zeuge hat am Sonntag in Wolfartsweier laute Knallgeräusche gehört. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und durchsuchte das Gebiet. Die Ursache waren wohl angezündete Böller.