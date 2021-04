Unfallflucht auf der Autobahn 8 bei Karlsruhe-Wolfartsweier

Ein blauer VW-Bus hat am Donnerstagvormittag auf der Überleitung der Autobahn 8 zur A 5 in Richtung Frankfurt einen Unfall verursacht. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer.

Bei einem Unfall auf der Überleitung der Autobahn 8 zur A 5 in Richtung Frankfurt wurde ein Auto am Donnerstagvormittag stark beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen 9.30 Uhr von Karlsbad kommend in Fahrtrichtung A5 auf dem rechten Fahrstreifen.

Nach Angaben des Geschädigten drängte ihn ein links neben ihm fahrender blauer VW-Bus daraufhin nach rechts. Beim Ausweichen geriet der Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte nach Überqueren des Seitenstreifens frontal in die Böschung auf Höhe der Behelfsausfahrt nach Karlsruhe-Wolfartsweier.

Am Wagen des Mannes entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese können sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 44 in Verbindung setzen.