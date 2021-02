Leben neben dröhnenden Lastern

Warum sich gefährdete Bienenarten an der A8 bei Wolfartsweier pudelwohl fühlen

Während unten die Autos auf der A8 in Richtung Karlsruhe vorbei rauschen, leben oberhalb am Waldrand bei Wolfartsweier Wildbienen. Ein Experte erklärt, wieso die Tiere ausgerechnet an der Autobahn leben und wie man sie schützt.