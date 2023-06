Ein unbekannter Mann hat sein Gepäck am Montag in einer Hauseinfahrt abgestellt und nicht abgeholt. DIe Polizei interessiert sich nicht dafür.

Ein herrenloser Koffer auf seinem Grundstück treibt Josef Holler die Sorgenfalten auf die Stirn. „Ich weiß nicht, was ich noch machen soll“, sagt der Karlsruher. Die Polizei wolle ihm offenbar nicht helfen. Und den Koffer öffnen und nachschauen, was drin ist, kommt für Holler nicht in Frage.

Doch der Reihe nach: Die Geschichte begann am Montag. Da kam gegen 11 Uhr ein Mann mit Reisetasche und Koffer an Hollers Haus in der Ringstraße in Wolfartsweier vorbei. „Er fragte freundlich, ob er den Koffer kurz bei mir auf dem Grundstück abstellen dürfe und ich habe Ja gesagt“, berichtet Holler.

Abgeholt wurde der Koffer aber nicht. Gegen 15 Uhr wurde Holler zum ersten Mal stutzig, also rief er beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach an. „Dort hieß es, dass sich jemand drum kümmern würde“, sagt Holler.

Seit Montag steht der Koffer in Karlsruhe-Wolfartsweier rum

Seither wartet er vergeblich. Weder die Polizei, bei der er sich am Dienstag noch einmal meldete, noch der unbekannte Koffer-Besitzer ließen sich blicken.

Komplett unbekannt war der Mann Holler übrigens nicht. „Ich habe den Mann schon das eine oder andere Mal durch Wolfartsweier laufen sehen“, sagt Holler. Wo der Mann wohne oder wie er heiße, könne er aber nicht sagen.

Nach zwei Tagen hat Holler den Koffer aus Schutz vor Unwettern oder Diebstahl in seine Garage gestellt. Den Koffer öffnen und nachschauen, was drin ist, kommt für ihn aber nicht in Frage. „Nachher ist da was Gefährliches drin“, sagt Holler.

Außerdem wolle er sich nicht nachsagen lassen, in fremden Sachen gewühlt und womöglich etwas gestohlen zu haben. Den Koffer ins Fundbüro bringen, wie es ihm die Polizei geraten habe, wolle er eigentlich auch nicht. Der Besitzer wisse schließlich ganz genau, wo der Koffer sei, und könne ihn jederzeit abholen.

Was ist mit dem Koffermann?

Langsam treibt Holler auch die Sorge um, dass dem Koffermann etwas zugestoßen sein könnte. „Normal ist das ja nicht, dass man seinen Koffer einfach irgendwo abstellt und nicht mehr abholt“, sagt Holler.

Einen verwirrten Eindruck habe der Mann bei der kurzen Begegnung nicht gemacht. „Er war sehr gut angezogen und gepflegt“, so Holler. „Als ob er sich auf eine Reise begeben würde.“ Dazu passe auch, dass der Mann außer dem Koffer noch eine Reisetasche bei sich trug.

Dass der Mann in den Urlaub fahren wollte, vermutet Holler allerdings nicht. „Aber vielleicht war er ja unterwegs ins Krankenhaus. Wenn er dort liegt, kann er den Koffer nicht abholen“, sagt Holler. Das gleiche gelte, wenn der Mann mit dem Koffer am Montag eine Haftstrafe angetreten habe.