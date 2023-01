Vor 50 Jahren verlor Wolfartsweier seine Eigenständigkeit

Wolfartsweier nach Karlsruhe einzugemeinden ist in den 1960er Jahren ein Ziel von Günther Klotz. Doch bei den Einwohnern und der Verwaltung der selbstständigen Gemeinde beißt der damalige Karlsruher Oberbürgermeister mit dieser Idee zunächst einmal auf Granit.

Auch als die baden-württembergische Gemeindereform Ende des Jahrzehnts neue Fakten schafft und kleineren Gemeinden zu Eingemeindungen und Zusammenschlüssen auffordert, wollen die Bürger von Wolfartsweier ihre Selbstständigkeit nicht aufgeben.

Bei einer Bürgeranhörung am 19. März 1972 votieren 79,2 Prozent stimmberechtigten Wolfartsweierer gegen den Anschluss an die Großstadt.

Vom Tisch ist das Thema deshalb aber noch lange nicht. Im September 1972 lässt das baden-württembergische Innenministerium durchblicken, dass Wolfartsweier zur „Regelung des Stadt-Umland-Problems in Karlsruhe“ seine Selbstständigkeit auf jeden Fall verlieren werde.

Wenig später geben die Gemeinderäte in Wolfartsweier und Karlsruhe grünes Licht, am 13. Dezember unterzeichnen Karlsruhes Oberbürgermeister Otto Dullenkopf und Wolfartsweiers Bürgermeister Hermann Ringwald den Eingemeindungsvertrag. Seit Januar 1973 ist Wolfartsweier ein Stadtteil von Karlsruhe.

Zum 50-jährigen Jubiläum hat der Verein für Geschichte von Wolfartsweier ein Buch herausgebracht. Auf über 200 Seiten lässt das Herausgeber-Trio mit Sigrun Faigle-Kirchenbauer und Heinz Bölle vom Geschichtsverein sowie dem ehemaligen Stadtarchivsdirektor Ernst Otto Bräunche die schwierigen Verhandlungen zur Eingemeindung sowie die Entwicklung des Stadtteils in den vergangenen 50 Jahren Revue passieren.

Die Geschichte der beiden christlichen Kirchen im Stadtteil wird dabei ebenso beleuchtet wie die Historie der zahlreichen Ortsvereine. Erinnert wird auch an den Bau der Kita „Katze“.

