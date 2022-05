Liqui Moly Open

WTA-Turnier in Karlsruhe verliert Titelsponsor: Sherif verteidigt Titel und zieht ohne Satzverlust zu den French Open weiter

Mit der erfolgreichen Titelverteidigung bei den Liqui Moly Open auf der Tennisanlage des TC Rüppurr kratzt die Ägypterin Mayar Sherif in der Woche vor den French Open in Paris zum ersten Mal in ihrer Karriere an den Top-50 der Welt.