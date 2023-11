Frust am Steuer

Elektromobilität: Zahl der Ladesäulen in Karlsruhe wächst, Zahl der Autos aber schneller

Wer mit einem E-Auto in die Stadt fährt und den Akku laden muss, braucht Glück oder Geduld. Immer häufiger finden Fahrer in der City keine freie Ladesäule für ihr Vehikel. Warum das so ist.