Böses Nachspiel

Zahlreiche Karlsruher Pflegekräfte stehen wegen fehlender Impfnachweise vor Gericht

Pflegekräfte vor Gericht: Im Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impf- und Nachweispflicht stehen in Karlsruhe in den kommenden Tagen mehrere Gerichtsverhandlungen an.