Das ist das Parallel-Festival zur art Karlsruhe im Kulturzentrum P8

Am Anfang war das „Und“. Nun ist es „Zart“. Wie immer, wenn die art Karlsruhe Kunstinteressierte auf das Messegelände lockt, lädt auch die freie Kunstszene der Stadt zu einem flankierenden Festival.

Vom 8. bis 10. Juli findet die „Zart Karlsruhe“ statt. Die Fäden für diese alternative Kunstausstellung ziehen rund 50 freie Künstlerinnen und Künstler aus Karlsruhe.

In diesem Jahr und zum ersten Mal seit der Pandemie präsentieren sie zugleich einen neuen Ort der kreativen Szene: das neue Kulturzentrum P8, das Ateliers beherbergt und auch Räume für Ausstellungen und viel Freifläche für Kunst bietet.

Kunstausstellung im neuen Kulturzentrum P8

„Zart Karlsruhe“ – das Wortspiel suggeriert in Anlehnung an die große Schwester auf dem Messegelände auch den kleinen, aber feinen Unterschied: Atelieratmosphäre und lockere Party sollen das Festival prägen, so Ondine Dietz, eine der Initiatorinnen. Die Veranstaltung ist entstanden als Kooperation der UND-Plattform für Kunstinitiativen aus Karlsruhe e. V. und des Inka-Magazins.

Wer also von der Messeluft aus den Hallen wechseln will, hat es nicht allzu weit: In Bulach befindet sich das neue Kulturzentrum P8 und ist damit vom Messegelände kommend zumindest mit dem Auto gut und direkt zu erreichen. Und auch mit dem Rad sind es nur 13 Minuten über Wiesen und Felder in den Ortsteil im Süden von Karlsruhe.

Atelieratmosphäre zu DJ-Sounds

Los geht es am Freitagnachmittag (15 Uhr). Geboten werden drei Tage lang nicht nur Reize für die Augen, sondern auch für Ohren und Gaumen: Ein Skulpturenpark gehört zum Ambiente ebenso wie ein Freiluftcafé und ein DJ-Pult. Am Samstag kann man zu Ständen schlendern und sich dort über das Festival und alle Beteiligten informieren.

Für Humor und gute Laune sorgt Georg Schweitzer, „der Schorsch unter den Komikern“, wie sich der Künstler vom Änderungsatelier selbst bezeichnet. Er moderiert sowohl die Vernissage am Freitag (19.30 Uhr) wie auch eine Kunstversteigerung am Sonntag (16 Uhr).

Party soll es sowohl Freitag (20 bis 24 Uhr) wie auch Samstag (18 bis 22 Uhr unter freiem Himmel, anschließend geht es drinnen weiter) geben, unter anderem mit Afrobeats und Reggae – präsentiert von DJs aus Karlsruhe und Stuttgart.