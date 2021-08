Aus vielen Zeichnungen entstehen bewegte Bilder: In Karlsruhe arbeitet die Animatorin Franziska Poike. In ihrem aktuellen Projekt setzt sie sich für den Umweltschutz ein.

Mit einem fast normalen Stift in der Hand skizziert sie in Windeseile eine Figur direkt auf den Bildschirm. Blättert eine neue, leere Seite auf. Eine weitere Figur, ein bisschen weiter rechts. Und noch eine, und noch eine, immer ein bisschen weiter rechts. Und wenn sie jetzt vom Anfang schnell blättert, fängt die noch grobe Figur plötzlich an zu leben, geht oder rast nach rechts.

„Zeichnen, zeichnen, zeichnen: Das ist das A und O“, sagt Franziska Poike. Nicht nur mal zwischendurch, sondern jeden Tag.

Aber Zeichnen ist das eine, das andere ist Animation.