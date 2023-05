Braucht man das heute noch? Einen Theaterabend voller Pointen über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ist das nicht allein schon dadurch überholt, dass die simple Aufteilung der Menschheit in Männer und Frauen nicht mehr wirklich zeitgemäß wirkt? Und, konkret gefragt: Wenn ein Theaterstück wie „Caveman“ nun schon seit 20 Jahren läuft – ist der Markt dafür dann nicht längst schon abgeschöpft?

Offenbar nicht. „Waren gestern im Tollhaus Karlsruhe und konnten zu ersten Mal Caveman sehen.. Ich lach mich jetzt noch kaputt“, lautet ein Eintrag vom Mai 2022 im virtuellen Gästebuch auf der offiziellen Homepage der Theaterproduktion. „Super tolle Vorstellung. Alles war genau wie im wahren Leben“, so der Besucher weiter.

Das ist ein Stück, für das die Leute sich gegenseitig Karten schenken. Bernd Belschner, Tollhaus Karlsruhe

Wenn das Stück an diesem Mittwoch seine 20-jährige Präsenz im Tollhaus feiern kann, sind möglicherweise ebenfalls Menschen dabei, die es zum ersten Mal erleben. „Das ist ein Stück, für das die Leute sich gegenseitig Karten schenken“, sagt Bernd Belschner vom Tollhaus-Team. „Zum Geburtstag, zur Hochzeit und sogar zur Silberhochzeit. Da laden Eltern ihre Kinder ein und Kinder ihre Eltern. Und es ist zwar vor allem ein Stück für heterosexuelle Paare, aber auch schwule und lesbische Paare hatten schon ihren Spaß.“

Der langjährige Darsteller Martin Luding bestätigt das: „Die Grundgesamtheit der Menschen, die das angeht, überrascht auch mich immer wieder. Wenn ein Stück 20-Jährige und 80-Jährige zum Lachen bringt, dann muss es etwas haben.“

Simples Rezept mit zündenden Details

Das Rezept von „Caveman“ wirkt simpel: In dem Ein-Mann-Stück wird ein Durchschnittstyp namens Tom von seiner Partnerin Heike vor die Tür gesetzt und sinniert daraufhin über die grundlegenden Unterschiede zwischen Mann und Frau, die er auf jahrtausendealte Prägungen seit der Zeit der Höhlenmenschen zurückführt. In unserer Rezension zur ersten Tollhaus-Vorstellung hieß es damals: „Das klingt platt, zündet aber spätestens dann, wenn Tom auch kleinste Kleinigkeiten im Alltag schlüssig mit diesem Erbe begründet.“

Bernd Belschner beschreibt das Erfolgsrezept folgendermaßen: „Es werden mehrere Ebenen bedient, wo unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich abgeholt werden können. Jeder erkennt sich mit seinen eigenen biografischen Erlebnissen wieder.“

Brandaktuell ist das Stück längst nicht mehr: Das Original von Rob Becker wurde 1991 in San Francisco uraufgeführt und ab 1995 am Broadway gespielt, 2001 kam es in der Übersetzung von Kristian Bader auf deutsche Bühnen. Da es aber um grundlegende Verhaltensmuster gehe, sei das Stück weitgehend zeitlos, befindet Darsteller Luding. Auch für ihn selbst: „Ich würde es nicht mehr machen, wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde.“

Publikumserwartungen durch aktuelle Entwicklungen kaum berührt

Auch an den Publikumserwartungen habe sich trotz Entwicklungen wie der Gender-Debatte wenig geändert. „Ich aktualisiere zwar immer wieder den Text, aber weniger wegen der gesellschaftliche Entwicklung, sondern um den Ablauf straff zu halten“, sagt Luding. „Ich habe als Spieler ja eine Verantwortung für die Lebenszeit der Zuschauer.“

Rund 2.500 Mal hat er das Stück seit 2002 gespielt. Allein im Tollhaus wurden bei mehr als 370 „Caveman“-Vorstellungen über 170.000 Besucher verzeichnet. Die meisten Tollhaus-Gastspiele hat Luding gestaltet – das Stück ist bis heute so gefragt, dass bundesweit sechs Darsteller im Einsatz sind. Auf dem höchsten Punkt der Erfolgswelle, um 2007/8 seien es drei Mal so viel gewesen, erinnert sich Bernd Belschner. „Damals gab es bei uns 50 Vorstellungen im Jahr – alle ausverkauft.“

Erfolgswelle wurde auch zur Herausforderung

Diese Erfolgswelle trug bei zum Bau des großen Tollhaus-Saales, der 2012 eröffnet wurde. Der Anstoß war Platzmangel: „Für uns war von Anfang an die Frage, ob wir uns auf ein Stück einlassen können, das wir öfter eintakten müssen, weil wir ja ein vielfältiges Programm bieten wollen“, erinnert sich Belschner. „Wir hatten damals ja nur unseren kleinen Saal, und der war dann immer öfter durch ‘Caveman’ belegt.“ Das wiederum war wirtschaftlich eine Hilfe: „Die Einnahmen haben einiges beigetragen zu den Eigenmitteln, die wir in den großen Saal gesteckt haben.“

Auch deshalb sei er den „Caveman“-Produzenten dankbar, „dass sie damals nicht in die glatten Entertainment-Locations gegangen sind“. Das sei eine Win-Win-Situation gewesen: „Das Stück hat davon profitiert, an Orten zu spielen, die nicht nur auf eine Publikumsschicht festgelegt waren, und die Spielorte haben durch den populären Titel neue Zuschauer erreicht.“

Frisöre und Taxifahrer waren die ersten Multiplikatoren

Letzteres wurde anfangs übrigens befeuert durch eine ungewöhnliche Marketing-Kampagne: „Die Produzenten hatten uns empfohlen, neben unserer üblichen Plakatwerbung auf Frisöre und Taxifahrer als Multiplikatoren zu setzen“, erzählt Belschner. Also habe man diese zur ersten Vorstellung gezielt eingeladen. „Und ab der zweiten Vorstellung war das Stück ausverkauft.“