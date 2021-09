Zeugin verfolgt Handydieb am Karlsruher Hauptbahnhof

Dem Einsatz einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass ein 19-Jähriger Handydieb am Montagnachmittag am Karlsruher Hauptbahnhof geschnappt werden konnte. Wie die Polizei berichtet, ließ sich der Täter zunächst in einem Geschäft im Hauptbahnhof das Smartphone zeigen. Unvermittelt griff er sich das Gerät und floh aus dem Geschäft in Richtung Bahnhofsvorplatz. Hier wurde die Zeugin auf den 19-Jährigen aufmerksam und nahm auf ihrem Fahrrad die Verfolgung auf.

Zwei Streifen der Bundespolizei konnten den Dieb schließlich stellen und vorläufig festnehmen. Das Smartphone wurde dabei sichergestellt und an den Verkäufer zurückgegeben. Der 19-Jährige kam anschließend wieder auf freien Fuß.