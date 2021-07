ZKM-Sprecherin Dominika Szope wird Leiterin des Kulturamts Karlsruhe

Neue Leiterin des Karlsruher Kulturamts wird die derzeit am ZKM beschäftigte Kunstwissenschaftlerin Dominika Szope (45). Wie die Stadt Karlrsuhe mitteilte, hat der Gemeinderat sie im nichtöffentlichen Teil der Plenarsitzung am 28. Juli auf diesen Posten gewählt. Szope tritt damit die Nachfolge von Susanne Asche an, die Ende August in den Ruhestand geht.

Dominika Szope leitet seit 2011 die Abteilung Kommunikation und Marketing am Zentrum für Kunst und Medien (ZKM). Sie war in dieser Zeit in zahlreiche Projekte wie Ausstellungen, Veranstaltungen sowie Vermittlung und Forschung verantwortlich eingebunden und daher mit Akteuren aus der Kultur, den Hochschulen, zahlreichen Initiativen, aber auch der lokalen Politik und Wirtschaft in Austausch, so die Mitteilung.

Dominika Szope studierte Kunstwissenschaft, Philosophie/Medientheorie und Architektur an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Nach einer dreijährigen wissenschaftlichen Mitarbeit am ZKM in den Jahren 2003 bis 2006 übernahm sie 2006 eine Lehrtätigkeit im Fachbereich Medienwissenschaft an der Universität Siegen.

2010 folgte die Gründung der Kommunikationsagentur relationales in Karlsruhe, in deren Rahmen sie neben anderen Tätigkeiten die Expertenkonsultation für die Wirtschaftsförderung des Landes Niedersachsen übernahm.

Vorgängerin Asche seit 2008 im Amt

Ihre Vorgängerin Susanne Asche ist 1987 in den städtischen Dienst getreten, als Stadthistorikerin beim Stadtamt Durlach. Ab 1998 hatte die promovierte Literaturwissenschaftlerin die Leitung des Pfinzgaumuseums und die stellvertretende Leitung des Instituts für Stadtgeschichte inne und kehrte nach einem etwa fünfjährigen Wechsel in den Fachbereich Kultur der Stadt Offenburg 2008 als Kulturamtsleiterin nach Karlsruhe zurück.

Ihre Amtszeit war unter anderem geprägt von Festivals mit inhaltlichem Profil: Die Europäischen Kulturtage, die alle zwei Jahre von der Stadt gemeinsam mit dem Staatstheater sowie zahlreichen Partnern der lokalen Kulturszene veranstaltet werden, wurden vom regionen- zum themenzentrierten Festival.

Das im Nachgang der Kulturtage 2012 gegründete Festival „Zeitgenuss“ schuf ein Forum für zeitgenössische Musik. Auch die Wochen gegen Rassismus und das Kinderkulturfestival KiX gehören zu den wiederkehrenden Veranstaltungen ihrer Amtszeit. Zudem trägt die Verabschiedung des Kulturkonzepts 2025, das als zentrale Forderung „Kultur für alle“ enthält, ihre Handschrift.

Erfolg mit „City of Media Arts“

Ein markanter Erfolg war zuletzt die Bewerbung Karlsruhes als Unesco Creative City of Media Arts. Seit 2019 trägt Karlsruhe als erste und einzige deutsche Stadt diesen Titel. In dem damit verbundenen Projektförderungsprogramm vergibt das Kulturamt nun insgesamt 97.815 Euro an 14 Medienkunst-Projekte.

Als Juryvorsitzende erklärte Asche hierzu, die ausgewählten Arbeiten „werfen einen eigenständigen Blick auf relevante kulturelle und gesellschaftliche Fragen der Gegenwart und stellen eine Bereicherung im weiten Feld der Medienkunst in Karlsruhe dar“.

Karlsruhe als „zutiefst demokratisch“ gewürdigt

In einem BNN-Interview anlässlich ihres nahenden Abschieds hatte Susanne Asche erklärt, das Karlsruher Kulturgeschehen sei ihrer Ansicht nach weit mehr von Qualität und Vielfalt als von Glamour geprägt und sie empfinde dies als „zutiefst demokratisch“. Eine der dezidierten Stärken der Kulturstadt Karlsruhe sei, „dass hier nicht jeder nur seine eigenen Angebote strickt, sondern dass kluge Menschen konzeptionell zusammen denken.“