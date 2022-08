Zoll beschlagnahmt große Mengen an Drogen und Dopingmitteln bei Kontrolle auf A5 in Karlsruhe

Bei einer routinemäßigen Kontrolle auf der Bundesautobahn 5 am Dienstag sind die Beschäftigten des Hauptzollamts Karlsruhe fündig geworden. Neben einer großen Menge an Dopingmitteln wurden Haschisch sowie Kokain, Ecstasy und Marihuana festgestellt, teilte die Polizei mit. Ein verbotenes Messer wurde ebenfalls sichergestellt.

Bei der Überprüfung eines PKWs stellten die Beamten eine große Anzahl an Dopingmitteln in Form von Ampullen und Tabletten fest. Darunter waren 126 Tabletten von Arzneimitteln, die zum Drogen- und Dopingmissbrauch geeignet sind, 16 Insulinspritzen, 5 Insulin-Pens und 16 Ampullen verschiedener Steroide mit Wachstumshormonen.

Die aufgegriffenen Mittel überschritten dabei die erlaubten Grenzwerte der Wirkstoffe mitunter um mehr als ein 100-faches. Außerdem hatten die Insassen des Fahrzeugs knapp ein Gramm Marihuana, drei Gramm Kokain und zweieinhalb Gramm Ecstasy bei sich. Ein Strafverfahren gegen den Hauptverdächtigen wurde eingeleitet und an die Zollfahndung übergeben.

Wohnung des Hauptverdächtigen wird durchsucht -

Der Mann soll gegen das Verbot der Einfuhr von Waren, die dem Anti-Doping-Gesetz und dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, verstoßen haben. Die Wohnung des Verdächtigen wurde daraufhin untersucht. Dabei wurden weitere Dopingmittel, eine größere Menge Marihuana und Bargeld im vierstelligen Bereich aufgefunden und beschlagnahmt.

Parallel hierzu hatte bei der Kontrolle eines anderen Fahrzeugs Zollhündin Jara den richtigen Riecher: Dort konnten 43 Gramm Haschisch und ein Butterflymesser gefunden werden. Außerdem bestand der Verdacht, dass sich die beiden Insassen des Wagens möglicherweise illegal in Deutschland aufhalten. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.