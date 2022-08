Zu schnell und unter Alkoholeinfluss: Polizei stoppt Fahrer mit selbstgebautem Pedelec

Polizeibeamte haben am Dienstagabend in der Karlsruher Innenstadt einen Pedelec-Fahrer entdeckt, der mit seinem Gefährt der Marke Eigenbau wohl mit über 50 Stundenkilometer unterwegs war.

Der 32-jährige Pedelec-Fahrer war der Polizei am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in der Fritz-Erler-Straße in Karlsruhe aufgefallen. Dort hat er offenbar eine rote Ampel überfahren, weshalb die Beamten ihn kontrollierten.

Dabei stellten sie fest, dass sein fahrbarer Untersatz wohl nicht ganz den Normen und Zulassungsvorschriften entsprach. Das eigentlich handelsübliche Fahrrad wurde von seinem kreativen Besitzer kurzer Hand mit einem großen Elektro-Akku und Motor ausgestattet.

Die Teile waren zum Teil lediglich mit Paketband befestigt. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Fahrer ergab zudem einen Wert von rund 1,4 Promille, so die Polizei in einer Meldung.

Das Fahrrad muss nun durch die Verkehrspolizei auf seine Fahrtauglichkeit und möglicher Verstöße überprüft werden. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.