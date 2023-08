Zuckende Blitze und düsterer Himmel über Karlsruhe

Die einschlägigen Wetter-Apps hatten am Donnerstagabend vor möglichem Starkregen und gefährlichen Gewitterböen gewarnt. Tatsächlich verdüsterte sich in den frühen Abendstunden der Himmel über Karlsruhe und öffnete die Schleusen.

Die Feuerwehr hatte gleichwohl keine zusätzliche Arbeit wegen des Wetters. Lediglich zwei umgefallene Bäume im Bereich von Durlach Aue und den Bergdörfern galt es zu beseitigen.

Freiburg und Stuttgart traf es heftiger

Während es in Karlsruhe also so gut wie keine wetterbedingten Schwierigkeiten gab, war die Lage in Freiburg und in Stuttgart deutlich angespannter. Starkregen und umgestürzte Bäume hielten dort die Feuerwehren auf Trab.

Nur sehr vereinzelte Probleme wegen des Gewitters am Freitag in Karlsruhe

Auch am Freitagmorgen blieb die Lage aus Sicht der Karlsruher Feuerwehr entspannt. Zwar verdüsterte sich der Himmel in den Morgenstunden über der ganzen Stadt, und auch dicke Regentropfen fielen.

Die Regenmengen im Karlsruher Stadtgebiet blieben aber im Rahmen. „Es gab nur sehr vereinzelt Probleme“, fasste ein Sprecher der Berufsfeuerwehr die Situation zusammen.