Wer die Linkenheimer Landstraße in Karlsruhe entlang radelt, fühlt sich bisweilen wie im Dschungel. Zweige hängen bis auf Kopfhöhe und tiefer hinab, Dornensträucher ragen in den Radweg. Am Wegesrand gefährden Brennnesseln die Radler-Waden.

Und die wichtige Nord-Süd-Achse ist bei Weitem nicht der einzige Radweg in Karlsruhe, an dem die Botanik dem Fahrradfahrer in die Quere kommt. Zwei Stunden Fahrradfahrt durch den Hardtwald und die anliegenden Wege genügen, um dieses Bild zu bekommen. Radreporter-Leser berichten zusätzlich von Gefahren, die von Bäumen und Sträuchern mitten in der Innenstadt ausgehen : Landauer Straße, Moltkestraße, Durmersheimer Straße und Hardtstraße sind solche Beispiele, über die sich Leser beklagen.

Warum die Stadt nicht einfach überall Zweige zurückschneiden darf

Immer wieder erklingt die Frage: Warum tut die Stadt nichts gegen den Wildwuchs? Stellt man sie den Verantwortlichen im Rathaus, geben diese die Frage direkt zurück. Bei den meisten Ästen und Sträuchern könne man nichts machen, erklärt Manfred Geiger, Sachgebietsleiter Straßenunterhaltung. Denn zuständig seien die Eigentümer der anliegenden Grundstücke, von denen der Bewuchs ausgeht. Würde die Stadt einfach eingreifen, wäre das Sachbeschädigung. Geiger und seine Kollegen von Tiefbau- und Gartenbauamt fragen sich, wieso viele Grundstückseigentümer ihre Pflichten mehr und mehr vernachlässigen.