Zukünftiges Model gewinnt den Turmberglauf in Durlach

Ein zukünftiges Model für Modebekleidung hat den 29. Turmberglauf in Durlach gewonnen. Nach seiner abgeschlossenen Berufsausbildung wolle er sich nun auf diese Karriere konzentrieren, sagte Sieger Florian Zittel (LG Region Karlsruhe) im Ziel am Rathaus in Durlach. Aufträge von einem bekannten Schuhversandhandel und von einem Stuttgarter Warenhaus seinen bereits eingegangen.

Der 21-Jährige hatte nach drei der zehn Kilometer langen Strecke, die vom Durlacher Zentrum aus in Richtung Grötzingen verläuft, das Tempo verschärft. Auf diese Weise schüttelte er seinen Teamkollegen Paul Jelden ab, der bis zum Ende der Durlacher Oberlinstraße mit ihm zusammen gelaufen war.

Siegerin von Durlach litt vor zwei Wochen unter der Hitze

„Eigentlich ist das seine Paradedisziplin“, sagte Zittel über Jelden. Für Zittel blieb die Uhr bei 33:05, für Jelden bei 33:28 Minuten stehen. Dritter wurde der vereinslose Paul Gekeler in 34:14 Minuten.

Ich konnte heute zeigen, was in mir steckt. Lea Baus

Siegerin des Turmberglaufs

Bei den Frauen führte von Anfang an die erst 19-jährige Lea Baus. „Ich konnte heute zeigen, was in mir steckt“, sagte die Siegerin, die 38:37 Minuten benötigte. Bei der Deutschen Meisterschaft über zehn Kilometer in Bad Liebenzell zwei Wochen zuvor konnte sie wegen der Hitze ihre Leistung nicht abrufen – und freute sich in Durlach dadurch umso mehr.

Zweite wurde dort bei den Frauen Valerie Reetz („Handtuchmafia“) in 41:48 Minuten vor Jessica Elisabeth Bruce von der Turnerschaft Mühlburg, die 42:10 Minuten benötigte.

Karlsruherin Susanne Böhme ist zufrieden, trotz des Kopfsteinpflasters

Susanne Böhme vom Postsport Karlsruhe nahm als erste Parasportlerin am Durlacher Turmberglauf teil. Die 44-Jährige bewältigte die Strecke in ihrem Rennrollstuhl. „Ich habe mich von einem Vereinskollegen, der beim Turmberglauf Helfer ist, dazu motivieren lassen, obwohl ich das Kopfsteinpflaster nicht so schön finde. Aber das wusste ich schon vorher“, sagte sie.

Gut gefüllt war beim Turmberglauf wieder der Platz vor dem Durlacher Rathaus direkt am Ziel, wo Dutzende Zuschauer die Ankommenden für die letzten Meter anfeuerten, darunter auch der Vereinsvorsitzende Mathias Tröndle von der Turnerschaft Durlach.

Der Verein hat den Lauf in beiderseitigem Einvernehmen wieder in kompletter Eigenregie vom Organisationschef bis 2022, Wilfried Raatz, übernommen.