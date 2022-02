In den ersten sechs Wochen nach dem Ende der Stempelkarten hat es keine Beschwerden wegen Warteschlangen an den Haltestellen oder verpassten Bahnen aufgrund einer nicht rechtzeitig gekauften Fahrkarte gegeben. Das teilt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in einer Stellungnahme auf einen Antrag der FDP-Fraktion des Gemeinderats zur Wiedereinführung aller Stempelkarten mit.

Nach Einschätzung der Liberalen sind Karten, die auf Vorrat gekauft und bei Bedarf entwertet werden können, vor allem für Senioren, Kinder und Menschen mit Beeinträchtigungen eine wichtige Voraussetzung für einen niederschwelligen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr.

FDP will Stempelkarte weiterhin haben

Der vom KVV forcierte Ausbau digitaler Angebote muss nach Einschätzung der FDP nicht zwingend das Aus für Stempelkarten nach sich ziehen. „Trotz aller Modernisierungs- und Umstellungsprozesse können Stempelfahrkarten problemlos beibehalten werden“, heißt es in dem Antrag. Andere Nahverkehrsdienstleister wie der Tarifverbund Stuttgart hätten solche Tickets auch nicht aus dem Programm genommen.

Die Forderungen der FDP sind nicht neu. In den vergangenen Wochen haben sich zahlreiche Parteien und Organisationen wie die Arbeitsgemeinschaft der Bürgervereine und die Kundeninitiative KVV in offenen Briefen für die Stempelkarten starkgemacht. Einen Tag vor der Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag sollen deshalb an einem runden Tisch mit den Aufsichtsräten des KVV sämtliche Argumente, die für und gegen die Stempelkarten sprechen, ausgetauscht werden.

Runder Tisch zu KVV-Tickets am Montag

Eine komplette Kehrtwende in Sachen Stempelkarten ist von diesem Treffen allerdings nicht zu erwarten. „Wir werden das Rad nicht zurückdrehen“, hatte Sven Maier, Stadtrat der CDU und Mitglied des KVV-Aufsichtsrats, bereits vergangene Woche im Gespräch mit den BNN betont. Vielmehr wolle der KVV noch einmal verstärkt für die Gründe für die Umstellung und das bestehende Angebot werben.

Papierkarten für den sofortigen Fahrtantritt können nämlich auch weiterhin an fast jeder Haltestelle sowie in Bussen und zahlreichen Bahnen gekauft werden, stellt der KVV klar. Und bei Bedarf sei an den Automaten sowie den Kundenzentren des KVV auch der Kauf von vordatierten Fahrkarten für eine spätere Fahrt möglich. Neben Bargeld akzeptieren die Fahrkartenautomaten auch EC- und Kreditkarten.

KVV äußert Verständnis, sieht neues System aber als Vereinfachung

„Die Geschäftsführung des KVV kann die Kritik einzelner Fahrgastgruppen nachvollziehen, die gerne am Status Quo festgehalten hätten“, schreibt der Verkehrsverbund in seiner Stellungnahme. Deshalb biete der KVV auch Schulungen an, um die Neuerungen zu erklären.

Prinzipiell sieht der KVV das neue System aber als Vereinfachung an. Anstatt mehrerer Vorgänge, nämlich Kartenkauf, Aufbewahren und Entwerten, sei für eine Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr künftig lediglich der Kauf eines Tickets notwendig.