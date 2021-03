Kiosk-Familie ist verzweifelt

Platzverweis für Kiosk am Europaplatz: Stadt Karlsruhe hält ihr Versprechen nicht

Das Comeback in die Mitte des Geschehens schien für den Kiosk auch nach zehn Jahren Randexistenz am Europaplatz absolut sicher. Doch nun will die Stadt Karlsruhe davon nichts mehr wissen. Warum soll ein Kiosk nicht mehr zeitgemäß sein?