Von 13 bis 18 Uhr öffnen am Sonntag Ikea, XXXLutz Mann Mobilia, das Autohaus Graf Hardenberg und die Geschäfte im Durlach Center. Ein kostenloser Shuttle fährt die Besucher zwischen diesen Stationen und der Mess’ hin und her. Die Geschäftsleute kündigen Aktionen vom Glücksrad bis hin zu Clown-Auftritten an. An allen vier Einkaufsstationen erhalten Kunden einen Spendentaler. Der kann auf dem Rummel an einer Abgabestelle am Eingang eingeworfen werden: Das Geld fließt am Ende an die Karlsruher Tafel.