Zwei 19-Jährige in Karlsruhe vorläufig festgenommen

Am Mittwochnacht nahm die Polizei am Hauptbahnhof vorläufig zwei 19-Jährige fest. Die beiden wurden laut der Polizei von einem Zeugen beobachtet, wie sie sich gegen 23 Uhr an einem Fahrrad zu schaffen machten. Ein Streifenwagen ertappte die 19-Jährigen anschließend. Sie hatten versucht ein Fahrrad zu stehlen, und das Schloss bereits mit einem Bolzenschneider geknackt. Die Beamten nahmen die beiden anschließend mit auf das Polizeirevier.