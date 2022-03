Zwei Fotos aus Karlsruhe gehören zu den dpa-Bildern des Jahres 2021

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat am Mittwoch die besten Fotos des Jahres 2021 ausgezeichnet. Dazu gehören auch zwei Bilder aus Karlsruhe, fotografiert von Uli Deck.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat am Mittwoch ihre besten Bilder des Jahres ausgezeichnet. Georg Wendt konnte die Kategorie News für sich entscheiden, mit seinem berühmt gewordenen Foto der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Vogelpark Marlow in Mecklenburg-Vorpommern.

Prominent vertreten ist aber auch Karlsruhe. Denn der Fotograf Uli Deck, der auch für die BNN tätig ist, belegte gleich in zwei Kategorien den ersten Platz.

Aufnahme aus Karlsruher Rheinstrandbad landet auf dem ersten Platz

So gewann die Aufnahme eines Hundes beim „Hunde-Schwimmen“ im Rheinstrandbad Rappenwört in der Kategorie Features. Das Foto wurde am 19. September 2021 mit einem Unterwassergehäuse aufgenommen.

In der Kategorie Symbolbild gewann Deck mit seiner Aufnahme des Hochleistungsrechners Karlsruhe (HoreKa) am KIT. Der mit integriertem LED-Licht illuminierte Rechner spiegelt sich auf dem Foto vom 19. Juli 2021 an der Decke wider.

Deck schreibt auf seiner Facebook-Seite von „großer dankbarer Freude“ angesichts dieser Auszeichnungen.

Auswahl der dpa-Bilder des Jahres 2021

„Die beeindruckenden Siegerbilder stehen stellvertretend für die enorme Bandbreite der dpa-Fotografie. Immer mit dem Blick für das Wesentliche, immer im richtigen Moment zur Stelle. So geht erfolgreicher Bildjournalismus im Sinne unserer Kunden“, hatte laut einer Mitteilung von Mittwoch Silke Brüggemeier gesagt, stellvertretende Chefredakteurin der dpa und Chefin Visuelles.

Eine internationale Fachjury hatte zuvor über die Siegermotive entschieden.