Zwei Kirchen, eine Botschaft: Gemeinsam gegen Nationalismus

Die Kirchen in Baden-Württemberg rufen vor der bevorstehenden Kommunal- und Europawahl gemeinsam dazu auf, ein klares Zeichen gegen Populismus und Extremismus zu setzen.

„Parteien, deren Programm und Handeln auf Angstmacherei und Hetze gegen Minderheiten beruhen und die keine wirklichen Alternativen anbieten, fordern den gesellschaftlichen Zusammenhalt heraus. Diesem nationalistischen Populismus treten wir entschieden entgegen“, heißt es in einer Erklärung des katholischen Diözesanrats Freiburg und der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

„Stärken wir mit unserer Wahl die Kräfte, die in sachlicher Auseinandersetzung und mit Kompromissbereitschaft nach Lösungen suchen, statt mit Rassismus und nationalistischen Parolen Stimmung zu machen“, heißt es weiter.

„Dass seit Jahren rechtspopulistische und autoritäre Tendenzen an Zulauf gewinnen, darf uns – auch aufgrund unserer Geschichte – nicht gleichgültig sein“, steht in der Erklärung. Sie endet mit dem Aufruf an alle Wahlberechtigten, „den Boden unseres Grundgesetzes bei den anstehenden Europa- und Kommunalwahlen nicht zu verlassen und klare Kante gegen Populismus und Extremismus zu zeigen“.

Vier Bischöfe formulieren Pfingstwort mit Wahlaufruf

Auch die vier Bischöfe der beiden großen Kirchen im Südwesten rufen gemeinsam dazu auf, „bei den bevorstehenden Kommunalwahlen und bei der Europawahl vom Wahlrecht Gebrauch zu machen: Stärken Sie mit Ihrer Stimme Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit. Votieren Sie für Demokratie und Menschenrechte“.

Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl (evangelisch, Württemberg), Landesbischöfin Heike Springhart (evangelisch, Baden), Erzbischof Stephan Burger (katholisch, Freiburg) und Diözesanadministrator Dr. Clemens Stroppel (katholisch, Rottenburg) betonen in ihrem Pfingstwort mit Blick auf die Kriege in der Ukraine, in Gaza und an anderen Orten: „Wir verurteilen Hass, Gewalt und Terror, wir stellen uns gegen jede Form des Rassismus und Antisemitismus – auch bei uns in Baden-Württemberg – und mahnen alle zu Mitmenschlichkeit und Gewaltverzicht.“