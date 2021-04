Zwei Köche bringen portugiesische Spezialitäten auf die Karlsruher Wochenmärkte

Wer schon einmal in Portugal Urlaub gemacht hat, dem sind die „Pastéis de nata“ natürlich ein Begriff. Gemeint sind die runden Törtchen aus Blätterteig, die mit einer Creme aus Eigelb, Mich, Zucker und Mehl gefüllt sind.

Sie werden meist lauwarm serviert, dabei gehört unbedingt Zimt dazu. Auch bei Nuno Gabriel und Paulo da Silva Rosa sind die „Pastéis“ der große Renner.

Im Juni 2020 gründeten sie die Firma „willkommenChef“ und bieten seither auf vielen Karlsruher Wochenmärkten die Spezialitäten ihres Heimatlandes an.

Eigentlich wollten wir einen Laden aufmachen, aber die Pandemie hat die Pläne vorläufig ausgebremst Paula da Silva Rosa, Marktverkäufer

Nuno wurde in Chaves geboren, sein Kollege Paulo ist ein echter Lissabonner. Beide sind gelernte Köche und haben diese Profession in einigen europäischen Städten ausgeübt. So traf man sich in Karlsruhe, als beide in einem portugiesischen Lokal in der Küche standen. Dabei wurde die Idee der Firmengründung geboren.

„Eigentlich wollten wir einen Laden aufmachen, aber die Pandemie hat die Pläne vorläufig ausgebremst“, erzählt Paulo. Deshalb sind die beiden mit ihren rollenden Verkaufsständen regelmäßig auf den Wochenmärkten in den Stadtteilen vertreten. Auch beim Abendmarkt am Mittwoch auf dem Marktplatz gehören sie zum festen Bestand. Angeschlossen ist auch ein Catering-Service, der eigens zusammengestellte Gourmetpakete deutschlandweit verschickt.

Portugieische Spezialitäten werden selbst zubereitet oder eingeflogen

Die Törtchen und deren salzige Variante, also Teigtaschen mit Bacalhau (Stockfisch) oder Fleisch gefüllt, stellen die beiden Köche selbst her – mit Hilfe ihrer Ehefrauen nach alten Familienrezepten. Die anderen Spezialitäten werden aus Portugal eingeflogen.

Paulo erklärt die große Nachfrage so: „Das Besondere in unserem Land sind die ausgewählten Rohstoffe und die traditionellen Herstellungsweisen. Das schmeckt man. Und wir versuchen, nur bei ausgewählten Produzenten mit hoher Qualität einzukaufen.“

Der Stand hat in Karlsruhe viele Stammkunden

So reicht die Bandbreite des Angebots von Schinken und Würsten bis hin zum „Queijo da Serra“. Das ist der cremige, würzige Käse, bei dem man den Deckel der Hülle abschneidet, um ihn herauszulöffeln. Hinzu kommt ein großes Weinsortiment, wobei der Vinho verde in Karlsruhe besonders nachgefragt ist.

Zwei Drittel seiner Stammkunden sind Deutsche, schätzt Nuno. Der Rest setzt sich aus den Nationalitäten zusammen, die wegen ihrer Herkunft eine Nähe zu iberischen Küche haben. Deshalb kommen auch viele spanische oder brasilianische Käufer an ihre Stände.

Bislang sind die beiden Chefs mit ihren Umsätzen zufrieden, auch wenn es coronabedingt derzeit etwas weniger Kunden auf die Märkte zieht. Und sie verfolgen natürlich aufmerksam, wie sich die Pandemie in ihrer Heimat auswirkt. „Zu Beginn des Jahres war die Lage in Portugal sehr dramatisch, da haben wir ja ärztliche Hilfe aus Deutschland gebraucht“, berichtet Paulo. Nun sei es möglich, den Lockdown herunterzufahren. Eine gute Nachricht? Nuno ist skeptisch: „Die Zahlen steigen schon wieder stark an.“