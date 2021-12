Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Karlsruhe Richtung Hagsfeld

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw-Fahrerinnen hat am Dienstagabend zu zwei Leichtverletzten und einem Sachschaden von rund 7000 Euro geführt.

Bei eines Unfall am Dienstagabend gegen 18.35 in Karlsruhe ist es zu zwei Leichtverletzten und einem geschätzten Sachschaden von 7000 Euro gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hat eine 51-Jährige die Haid-und-Neu-Straße in Richtung Hagsfeld befahren und musste verkehrsbedingt abbremsen.

Eine hinter ihr fahrende 25-Jährige erkannte wohl den Abbremsvorgang zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Hierbei verletzten sich die 51-Jährige und ihre Beifahrerin, welche in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Pkw wurde abgeschleppt.