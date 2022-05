Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der Kriegsstraße in Karlsruhe

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einer 23-jährigen Autofahrerin und einem 46-jährigen Taxifahrer ist es am Samstagabend auf der Kriegsstraße in Karlsruhe gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in der Karlsruher Kriegsstraße sind am späten Samstagabend zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 23-jährige Autofahrerin ist an der Kreuzung zur Steinhäuserstraße mit einem 46-Jährigen Taxifahrer frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Vermutlich übersah die junge Fahrerin das entgegenkommende Taxi, als sie in westlicher Richtung auf der Kriegsstraße unterwegs war und links abbiegen wollte. Bei dem Aufprall wurde der Taxifahrer sowie einer seiner Fahrgäste leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.