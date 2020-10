Zwei Leichtverletzte durch Auffahrunfall auf Südtangente

Bei einem Auffahrunfall auf der Südtangente am Mittwochmorgen haben sich zwei der drei beteiligten Fahrzeugführer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhren all drei Fahrzeuge hintereinander auf der linken Spur der Südtangente in Fahrtrichtung Durlach. Auf Höhe der Ausfahrt Kühler Krug musste der vorderste Fahrer sein Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der dritte Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und schob die beiden vor ihm befindlichen Autos ineinander. Die Fahrer der beiden vorderen Fahrzeuge wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der gesamte Unfallschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Zusätzlich mussten die beiden Fahrstreifen aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden und waren dadurch bis circa 10.25 Uhr vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen über den Standstreifen geleitet.