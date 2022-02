Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Karlsruhe

Bei einem Auffahrunfall auf der Karlsruher Ottostraße sind am Montagmittag zwei beteiligte Personen leicht verletzt worden. Die 81-jährige Fahrerin reagierte zu spät auf das vor ihr abbremsende Taxi.

In der Ottostraße

In der Karlsruher Ottostraße ist es am Montagmittag gegen 12.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 81-jährige Fahrerin von der Wolfartsweierer Brücke in Richtung Durlach auf der Straße unterwegs, als das vor ihr fahrende Taxi verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremste.

Die Frau reagierte hierauf zu spät und kollidierte mit dem Fahrzeug des 58-jährigen Taxifahrers. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die ältere Fahrerin sowie ein Fahrgast des Taxis leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro