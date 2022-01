Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Karlsruhe

Bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Radfahrer haben sich beide Verkehrsteilnehmer schwere Verletzungen zugezogen.

In Karlsruhe ist es am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Karlsruhe gekommen, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden und ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Wie die Polizei mitteilte, war ein 59-jähriger E-Bike-Fahrer auf einer Brücke parallel der Hagsfelder Allee unterwegs.

Der Mann wollte den Adenauerring überqueren und in Richtung Waldstadt weiterfahren. Am Ende der Brücke übersah er offenbar einen entgegenkommenden 27-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem frontal zusammen. Beide Männer stürzten und verletzten sich schwer. Sie mussten zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.