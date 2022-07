Lüpertz-Projekt

Umringt von fröhlichen Seeed-Fans: Arbeiter hängen Genesis-Kunstwerk in Karlsruher U-Bahn auf

Sechs Tage lang hat die Schöpfung in der Bibel gedauert. Die Installation des Schöpfungszyklus Genesis in den U-Bahn-Haltestellen in Karlsruhe dauert deutlich länger. Aber es geht voran. Und zwar mitten in der Nacht.