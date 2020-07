Am frühen Morgen

Trio überfällt in Karlsruhe offenbar innerhalb von einer Stunde zwei Männer

Eventuell dieselben Täter haben am Mittwochmorgen in Karlsruhe innerhalb einer Stunde zwei Männer überfallen und dabei versucht, die jeweils von ihren Opfern mitgeführten Taschen zu stehlen. Der erste Vorfall ereignete sich in der Südstadt, der zweite in der westlichen Innenstadt.