Karlsruhe: Unbekannte brechen in zwei Einfamilienhäuser ein

Im Bereich Karlsruhe-Durlach und Wolfartsweier kam es im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Ein Unbekannter hebelte nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen Montag, 15 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr in der Straße am Dechartsberg in Karlsruhe die Kellertür eines Hauses auf. Der Täter verschaffte sich somit Zutritt und durchwühlte mehrere Räume. Er entwendete Schmuck und Bargeld.

Einen weiteren Einbruch gab es am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in der Ringstraße in Wolfartsweier. Hierbei gelangte ein Unbekannter durch Aufhebeln der Terrassentür in das Haus. Der Täter öffnete die Schlafzimmertür und bemerkte, dass sich dort eine Person aufhielt. Anschließend flüchtete der Einbrecher. Entwendet wurde nichts.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Nummer (07 21) 4 90 70 zu melden.