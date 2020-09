Tat ereignet sich in Aufzug

Karlsruhe: Unbekannte klauen Mann eine teure Rolex-Uhr

Unbekannte haben einem Mann in Karlsruhe eine kostbare Rolex-Uhr im Wert von mehreren tausend Euro wurde geklaut. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend in einem Aufzug zu einem in der Kaiserstraße gelegenen Fitness-Studio.