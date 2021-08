Karlsruhe: Unfall nach Überfahren einer Sperrfläche

Nachdem ein Kleinbus-Fahrer am Mittwoch über einen gesperrten Bereich gefahren ist, kollidierte er mit einer Autofahrerin.

Der Fahrer eines Transporters ist am Mittwoch in der Karlsruher Haid-und-Neu-Straße über eine Sperrfläche gefahren und prallte mit einer Autofahrerin zusammen.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe informierte, wollte der 25-Jährige nach der Betankung seines Kleinbusses am Mittwoch gegen 16.10 Uhr zunächst verbotswidrig über die Sperrfläche stadtauswärts weiterfahren. Dabei achtete er offenbar nicht auf eine nahende 38-jährige Autofahrerin, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und kam per Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der dabei entstandene Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.