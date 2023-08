Mehrere Pedelecs sind zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen aus einem Fahrradgeschäft in Karlsruhe gestohlen worden. Die Täter blieben unerkannt.

Unbekannte sind während des Zeitraums von Samstagmittag bis Sonntagmorgen in ein Fahrradgeschäft in der Durmersheimer Straße in Karlsruhe eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Pedelecs geklaut.

Hoher Sachschaden

Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Die gestohlenen E-Bikes hatten insgesamt einen Wert von rund 70.000 Euro.